敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。その10時間前、MLBが“規格外”の画像を公開し、ファンを驚かせている。ドジャースのユニホーム姿で投球動作に入り、マウンド上から鋭い視線を送る大谷の写真とともに、今季の投手としての成績が大きく記されている。「44投球回」「防御率0.82」「WHIP0.82」「50奪三振」。打者でありながら投手