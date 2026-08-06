大谷翔平
大谷翔平は、MLBのロサンゼルス・ドジャース所属。岩手県奥州市出身。1994年7月5日生まれ。プロ野球史上でも類を見ない投手と野手を両立する「二刀流」選手。
2026年8月8日
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ヌートバーがWBC同僚・佐々木朗希から移籍後初長打となる中越え二塁打
WBC日本代表の同僚・佐々木朗希から移籍後初長打の二塁打を放った
スポーツ報知
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大谷翔平の投手復帰時期が不透明、プレーオフでの二刀流に難しい判断も
左ヒザ炎症で7月23日以降ブルペン投球がなく、復帰時期は不透明な状況
東スポWEB
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月7日
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大谷翔平の本塁打をバッターズアイ内部から捉えた映像が公開
MLB公式Xがバッターズアイ内部から撮影した希少映像を投稿したもの
フルカウント
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大谷翔平、ポストシーズンでは先発ローテ外れオープナー起用の見方
ポストシーズンでは先発ではなくオープナー起用の可能性があるとのこと
東スポWEB
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元巨人のマイコラスが延長11回に代打出場、見事なスクイズを決めて話題に
元巨人の右腕による技ありの一打に「NPBの経験が活きすぎ」と反響を呼んだ
フルカウント
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6連敗中のドジャースが正念場、佐々木朗希がDバックス初戦に先発
初戦は佐々木朗希が先発し、地区首位固めへ「最初の答え」が求められる
ココカラネクスト
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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カブスPCAが「ベーブ・ルースは実在しなかった」と発言し批判を浴びる
ルッソ氏はESPNで「侮辱的だ」とPCAの発言を強く非難したという
東スポWEB
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大谷翔平 MLBパワーランキングで再注目される「超人の軌道に戻った」
大谷翔平がカブス戦で2本塁打を放ち、8位から5位へと順位を上げた
東スポWEB
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ベテラン記者がWARを「中堅手を過大評価」と批判し、MLB界隈で大炎上
記者のヘイマン氏がWARを過小評価し大谷MVP支持を主張したところ大炎上した
東スポWEB
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大谷翔平と真美子さん 自宅ではプールや屋外テラスで過ごしている？
長女と自宅のプールで過ごしていることを明かしていたと在米ジャーナリスト
NEWSポストセブン
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大谷翔平が「ホームランボールの回収」異例の申し出をした背景は
初観戦の長男のため、観客にホームランボールの返却を申し出たという
NEWSポストセブン
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今永昇太のスマホ待ち受けが話題、同僚の顔を「ラッキー」と設定
同僚ベン・ブラウンの顔面写真を設定し好投の要因と語っているという
THE ANSWER
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大谷翔平が今季初の1試合2本塁打、25・26号を放つも6連敗止まらず
1点差で及ばずチームは6連敗も、大谷は「勝利が最優先」と語った
スポニチアネックス
2026年8月6日
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6連敗中のドジャースが佐々木朗希を先発に立て、2位と8差の首位を守る
それでも2位ダイヤモンドバックスとは8ゲーム差をつけ圧倒的首位を維持
日テレNEWS NNN
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大谷翔平が今季初の1試合2本塁打を放ち、OPS.953でナ・リーグ首位に浮上
初回に25号先頭打者ソロ、8回に26号2ランを記録し打線を牽引した
日テレNEWS NNN
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大谷翔平がドジャース移籍後135本塁打を達成し歴代4位に浮上
ドジャース加入後の通算本塁打が135本となり歴代4位に浮上したとのこと
フルカウント
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阪神ガルシアが2日連続本塁打、満塁弾と3ランで7打点の猛爆
前日の満塁弾から2打席連発となり、2日間で合計7打点を挙げたとのこと
THE ANSWER