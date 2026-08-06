大谷翔平

大谷翔平は、MLBのロサンゼルス・ドジャース所属。岩手県奥州市出身。1994年7月5日生まれ。プロ野球史上でも類を見ない投手と野手を両立する「二刀流」選手。

2026年8月8日

2026年8月7日

2026年8月6日