敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。その10時間前、MLBが“規格外”の画像を公開し、ファンを驚かせている。

ドジャースのユニホーム姿で投球動作に入り、マウンド上から鋭い視線を送る大谷の写真とともに、今季の投手としての成績が大きく記されている。「44投球回」「防御率0.82」「WHIP0.82」「50奪三振」。打者でありながら投手としてリーグトップクラスの数字が並ぶ、まさに規格外の画像となった。

MLB公式Xは試合開始10時間前に、実際の画像を公開。文面には「ショウヘイ・オオタニがマウンド上で圧倒的な支配」と力こぶの絵文字を添えて投稿した。米ファンを唖然とさせている。

「オオタニは今季アンストッパブルだな」

「偉大さとはこういうことだ。オオタニは全く異なるレベルにある」

「サイ・ヤング賞だ」

「マジかよ」

「DHとしても悪くない。これはとんでもないことだぞ。あり得ないよ」

「打撃も復調傾向だしな。またMVPだ」

大谷は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来の投打二刀流での出場となる。



（THE ANSWER編集部）