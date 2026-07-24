ジャイアン
『ジャイアン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
日刊SPA!
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ドジャースがラッシング離脱で捕手陣に不安、V3達成への道が険しくなる
ラッシング捕手が右ヒジ靱帯損傷で今季中の捕手復帰は絶望的とみられる
東スポWEB
2026年8月6日
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「韓国のイチロー」イ・ジョンフが目測を誤り落球、サヨナラ負けを招く
9回2死一・二塁で右飛を捕れず、二塁走者が生還してサヨナラ負けに
フルカウント
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レッドソックスが9カード連続勝ち越しを達成、114年ぶりの偉業に並ぶ
９カード連続勝ち越しは1912年以来114年ぶりの最長記録に並んだという
東スポWEB
2026年8月4日
2026年8月2日
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松岡昌宏、先輩アイドルからの「巨額借金」まさかの真相をぶっちゃけ
15歳の頃にバドミントンで「1点1億」と遊び、20億の借金が積み上がったという
スポニチアネックス
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宣教師が告発した秀吉の実像、大坂城に高貴な娘300人を囲いこむ
デイリー新潮
2026年8月1日
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ジャイアンツがベイダー外野手への給与支払いを停止、飲酒事故が原因か
ベイダーが深夜にスクーターで消防車に衝突し足を負傷、復帰が延期となった
フルカウント
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鈴木誠也のトレード報道に米メディアが「ばかげている」と即座に反発
「USA TODAY」記者が鈴木を放出すればマリナーズのハンコック獲得が可能と伝えた
東スポWEB
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ベイダーがスクーター事故で足の怪我を悪化させ、給与停止に
ベイダーは消防車に衝突し足底筋膜炎の回復が遅れ復帰時期が不透明となっている
東スポWEB
2026年7月31日
2026年7月28日
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坂本勇人がオールスターで同級生・大野雄大の投球をベンチからいじり倒す
同級生の大野がマウンドに立つ場面でマイクを通じ毒舌を連発したとのこと
ABEMA TIMES
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阪神・藤川監督の死球発言、報復容認ではなく投手技術への怒りだった
週刊女性PRIME
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阪神が巨人と同率首位で折り返し、後半戦の連覇へ向けた展望を探る
高橋遥人が開幕から3か月連続月間MVPを獲得し球界最高左腕の名にふさわしい活躍
ココカラネクスト