ロバーツ監督から見た佐々木朗希「ラテン系選手たちと仲が良い」「スペイン語も上達」 メジャー２年目、同僚とも積極交流「かなり心を開くように」
◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）
ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、今季２勝目を狙う。試合前にはロバーツ監督が会見し、メジャー２年目の佐々木の人柄について語った。
ロッテ時代から助っ人選手と積極的に会話を交わしていた佐々木。指揮官は「ラテン系選手たちと仲が良い。スペイン語も上達しているし、ブルペン捕手たちとも仲良し。みんな彼のことを好き」と笑顔で紹介。首脳陣に対する姿勢も変化しつつあるといい、「朗希はかなり心を開くようになった。自信も表れている。配球や球種の使い方にも快適さが出ているし、それが見えてきている。今日どんな投球をするのか楽しみだね」とうなずいた。
佐々木は試合前時点で今季７試合に登板し、１勝３敗、防御率５・８８。エンゼルスタジアムは自身初登板となる。前回１１日（同１２日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、５回６安打で６戦連続被弾を含む３失点だっただけに、悪い流れを払拭（ふっしょく）したいところだ。