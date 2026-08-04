佐々木朗希
岩手・大船渡高校の野球部に所属する投手。高校最速の163キロをマークした。
2026年8月8日
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大谷擁するドジャースが7連敗、直近9年で2度目の大型連敗にファン悲鳴
THE ANSWER
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佐々木朗希のグラブが登板ごとに大きくなると米記者が指摘
米メディアは今季の最大の話題は登板ごとにグラブが大きくなることだと言及
フルカウント
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大谷翔平はノーヒット、佐々木朗希は6回2失点も最終回に逆転サヨナラ負け
FNNプライムオンライン
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守護神ディアスが逆転サヨナラ被弾、ドジャースが今季最悪の７連敗
9回に守護神ディアスがサヨナラ2ランを浴び逆転負けとなっている
スポーツ報知
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ドジャースのディアスが復帰後も不振、クローザー問題が2年連続で再燃
ディアスが九回1点リードから逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
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佐々木朗希が6回2失点でQS達成も、ドジャースは逆転サヨナラで7連敗
最速163キロを計測し今季6度目のQSを記録したが6勝目はお預けとなった
スポーツ報知
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ドジャースが悪夢の７連敗、ディアスが九回に逆転サヨナラ２ランを被弾
クローザーのディアスが九回に逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
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大谷翔平が満塁の好機で併殺打、ドジャースは勝ち越し点を奪えず
7回1死満塁の第4打席でニゴロ併殺打に倒れ、勝ち越し機を逃した
スポニチアネックス
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佐々木朗希がDバックス戦に先発し5回2失点、マウンドで転倒しかける場面も
5回にマウンド上の足跡でバランスを崩し転倒しかけたが続投している
スポーツ報知
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ヌートバーがWBC同僚・佐々木朗希から移籍後初長打となる中越え二塁打
WBC日本代表の同僚・佐々木朗希から移籍後初長打の二塁打を放った
スポーツ報知
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ドジャースのスネルが先発復帰へ、サイ・ヤング賞2回の実力者が戻る
左肘の関節遊離体でIL入りしていたが、マイナーでリハビリ登板を重ねてきた
フルカウント
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月7日
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6連敗中のドジャースが正念場、佐々木朗希がDバックス初戦に先発
初戦は佐々木朗希が先発し、地区首位固めへ「最初の答え」が求められる
ココカラネクスト
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
2026年8月6日
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6連敗中のドジャースが佐々木朗希を先発に立て、2位と8差の首位を守る
それでも2位ダイヤモンドバックスとは8ゲーム差をつけ圧倒的首位を維持
日テレNEWS NNN
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佐々木朗希に故障疑惑が浮上するも、メジャー30球団の争奪戦は過熱したまま
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月5日
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ドジャース、投手陣再編か 佐々木朗希にリリーフ再転向の可能性も
フルカウント
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スクバルがドジャース初先発、大ブーイングの敵地で3者凡退
2年連続サイ・ヤング賞左腕がカブス戦で大ブーイングを浴びながら先発登板
スポーツ報知