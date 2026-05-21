東京都内の勤務先のトイレで出産直後の乳児を殺害したとして、殺人の罪に問われた母親でアルバイト三枝珠莉亜被告（22）の裁判員裁判で東京地裁は21日、拘禁刑3年6月（求刑拘禁刑6年）の判決を言い渡した。井戸俊一裁判長は、被告の家庭環境が複雑で「経緯にいくらかの同情の余地はある」と指摘。一方、出産が発覚しないよう泣きやませるためとの動機は身勝手で「今後の更生につながると思わせるほどの内省をしているとは言い