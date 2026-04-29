マイケル・ジャクソンさんの関連品約50点が、6月3日にパリでオークションにかけられ、最大で100万ユーロ（約1億6500万円）に達する可能性があるという。



【写真】あどけなさが残るマイケル・ジャクソンさん

5月30日から6月2日にかけて開催される没入型展示販売「Pop Culture + Memorabilia: Michael」で公開される遺品の中でも目玉は、1987～89年の「バッド・ワールド・ツアー」で使用され、1988年7月14日の英ロンドン・ウェンブリー公演リハーサル中に投げられた白いスワロフスキーの手袋で、落札予想は10万～15万ユーロ（約1650万～2475万円）となっている。



ほかにもペプシCM用プロトタイプ、ジャネット・ジャクソンとのコラボ曲「スクリーム」で着用したTシャツ、赤いディオールのカーディガンや「ビクトリー・ツアー」の帽子、直筆画、サインなどが並ぶ。



ノルウェー人収集家リチャード・フォサースによるコレクションの展示は「原点とアイコンへの飛躍（1979～1984）」「商業的絶頂期と伝説的ツアー（1987～1995）」「晩年と慈善活動（1996～2003）」の3章構成で、マイケルの芸術的・私的な歩みをたどる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）