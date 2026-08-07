海外・国際ニュース
『海外・国際ニュース』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
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「現在は発生していない」韓国サッカー協会が性接待疑惑を釈明
日本人も含まれているとし、費用は1回あたり約12万円以上使われたケースもあったそう
スポニチアネックス
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広島で原爆の犠牲になったアメリカ兵の慰霊式 ピッツバーグ近郊で開かれる
日テレNEWS NNN
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韓国サッカー協会に性接待疑惑 日本人審判2人含む、外国人審判ら20人対象か
2011〜12年の代表戦7試合担当の審判が対象で、W杯・五輪予選も含まれる
FNNプライムオンライン
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KARA・スンヨンの健康状態に心配の声 手の震えが止まらぬ動画が拡散
誕生日カフェ訪問時の動画でスンヨンの手が震える様子が捉えられたという
スポーツソウル日本版
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ホルムズ海峡の通航巡るイラン・オマーン間の交渉「まもなく合意成立」か
FNNプライムオンライン
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米FRB・クック理事へ、トランプ政権が解任検討を通知か 現地報道
FNNプライムオンライン
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スペイン、イタリアの入国審査撤廃を一時停止 両国の関係悪化か
共同通信
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「子どもに精神的な悪影響」メタ社に約900億円の追加支払い命令
日テレNEWS NNN
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ドイツの政治家・シュパーン氏が「代理出産」報告も…国民は大激怒の背景
代理出産禁止を推進する党の重職でありながら自身は利用したダブルスタンダードが発覚
現代ビジネス
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イラン大統領 米の原爆投下の歴史に言及「二度と繰り返してはならない」
共同通信
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五輪絡みで誹謗中傷の投稿、合計で2万4700件に 直近2大会で…IOC発表
パリ夏季五輪とミラノ・コルティナ冬季五輪で計2万4700件の投稿が確認された
共同通信
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タイの首都で14歳少年による銃乱射事件 事件前に「予行練習」か
14歳の男子生徒が授業中に発砲し、教師5人が死亡、20人以上が搬送されたという
東スポWEB
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韓国の調査船 竹島周辺、日本のEEZで「同意なく」海洋調査活動か
FNNプライムオンライン