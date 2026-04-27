演習に参加する米軍の戦車＝2025年6月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は27日、2025年の世界の軍事費（支出、一部推計）が前年比2.9％増の2兆8870億ドル（約460兆円）となり、過去最高を更新したと発表した。増加は11年連続。各地で続く紛争や、トランプ米政権の同盟への関与について関係諸国に不安が広がったことが背景と分析した。トランプ大統領は米欧の軍事同盟、