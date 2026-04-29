パキスタンのダール外相（左）から歓迎を受けるイランのアラグチ外相＝24日、パキスタン・イスラマバード近郊（イラン外務省提供・AP＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは28日、米国とイランの協議を仲介するパキスタンが、イランから戦闘終結に向けた提案の改定案を数日中に受け取る見通しを示していると報じた。イランの提案は米国がイランの港湾封鎖をやめ、戦闘を終えればホルムズ海峡を開放するとした一方、核問題を巡