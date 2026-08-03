ロンドン
『ロンドン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
韓国サッカー協会が審判への性接待疑惑を認め謝罪、国内外で批判が高まる
2011〜12年の計7試合で日本人を含む約10人の審判が対象とのこと
ココカラネクスト
-
韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
-
いつまでも若々しい人が日常的に食べている抗酸化食材とは
老化の原因は酸化ストレスで、抗酸化物質を含む食材が有効だという
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月7日
-
冨安健洋がクリスタルパレスに加入、約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰
アーセナル退団から約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰し背番号は「17」となる
共同通信
-
冨安健洋がクリスタルパレスに加入し、2季ぶりのプレミア復帰
2025年のアーセナル退団以来、2年ぶりのプレミアリーグ復帰となる
スポーツ報知
-
韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
-
MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
-
韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
-
減量専門医が警告、超加工食品の乳化剤が腸粘膜を傷つける可能性
人工乳化剤が腸粘膜を傷つけ炎症や免疫系の問題を引き起こす可能性があるという
ダイヤモンド・オンライン
-
ロンドンの赤いバス運転手1500人が猛暑の労働環境改善を求めストへ
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
-
冨安健洋がクリスタル・パレス加入へ、鎌田大地と同チームでプレミア復帰
ロマーノ記者が8月5日、ロンドンでメディカル検査を通過したと伝えた
サッカーダイジェストWeb
-
冨安健洋がクリスタル・パレスに加入へ、48時間以内に契約サインの見込み
移籍専門記者ロマーノ氏が8月5日に「HERE WE GO」とともに報じた
サッカーダイジェストWeb
2026年8月5日
2026年8月4日
-
アリアナ・グランデが活動休止「表舞台から一歩身を引く予定」と担当者
「絶え間なく続く世間の詮索」を理由に表舞台から一歩引くとのこと
よろず~ニュース
-
岡本多緒がカンヌ女優賞後に俳優デビューの意外なきっかけを告白
俳優デビューのきっかけはヒュー・ジャックマンに会いたいという不純な動機だったと明かした
スポーツ報知
-
アリアナ・グランデが容姿への悪質コメントを受け活動休止を決断
「拒食症患者みたいだ」などの批判が相次ぎ、精神的に追い詰められたとみられる
中央日報