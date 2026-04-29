けさ、東京・福生市の路上で、男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、逃走した事件。その後の捜査関係者への取材で男が自宅の裏口から逃げたとみられることがわかりました。福生警察署前から中継です。事件発生からまもなく11時間が経ちますが、男は今も見つかっていません。午前7時すぎ、福生市加美平の路上で40代の男が男子高校生2人を次々とハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、サバイバルナイフを突きつけたうえで、駆け