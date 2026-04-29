丸亀警察署 香川県丸亀市内の公園で10代の男の子に暴行を加えてけがをさせたとして、市内に住むアルバイト店員の16歳の少年が28日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、少年は4月28日午後4時50分ごろ、丸亀市内の公園で10代の男児の胸部付近を足で蹴る暴行を加え、皮下出血のけがをさせた疑いが持たれています。 「子どもが公園で遊んでいたら殴られた」と第三者から通報があり、警察が捜査して少年を28日