平和
『平和』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
サウジアラビア・パキスタン・トルコが共同防衛協定に署名
ABEMA TIMES
-
コールマンの売れ筋がキャンプ用品から室内向け商品へと変化
文春オンライン
-
ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
-
実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
-
サウジ・パキスタン・トルコが防衛協定を締結し集団安保を強化
一国への武力攻撃は全ての加盟国への攻撃とみなすと協定で規定している
読売新聞オンライン
2026年8月7日
-
ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
-
バングラデシュのハシナ元首相が12月帰国の意向、死刑判決も覚悟
「投獄や死の危険があっても戻らなければ」と声を詰まらせながら語ったという
読売新聞オンライン
2026年8月6日
-
「原爆を投下した国として米国に言及せず」露外務省が広島市長を批判
共同通信
-
被爆者団体が高市首相と面会、非核三原則の見直し論「許すわけにいかない」
非核三原則の見直し論や核共有論の台頭に強く反対の意を表明したという
共同通信
-
81回目の原爆の日 式典には過去最多となる国と地域の代表が参列予定
HOME広島ニュース
-
中国が半導体材料「ジクロロシラン」の6割以上を日本からの輸入で賄う実態
中国の国内需要の65.6％を日本からの輸入が占めており依存が深く
プレジデントオンライン
-
子をあきらめる決断に医師が激怒 15歳で被爆した女性が気づいた「差別心」
夫も被爆者で「障害のある子がうまれると怖い」という女性の言葉に医師が激怒
文春オンライン
-
平和記念公園で走ったら叱られた、忘れられない原爆供養塔の守り人の言葉
自身が駆け寄ろうとすると、「この公園はソオッと歩かにゃあいけんよ」と叱られたそう
文春オンライン
2026年8月5日
-
ネタニヤフ首相がトランプ氏発表のハマス武装解除「合意」を公式に否定
トランプ氏が発表した合意について、イスラエルは同意しなかったと主張した
読売新聞オンライン
-
「カープ女子」うえむらちかさんが祖母の被爆体験を基に小説を出版
祖母・草田カズヱさんの被爆後のソフトボール部創設の体験を題材に
読売新聞オンライン
-
金与正氏が日本の防衛力強化を「偽装戦術」と断じ、軍事的対抗措置を示唆
デイリーNKジャパン