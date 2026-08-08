受験
『受験』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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タイの14歳男子生徒が学校で銃を乱射し6人が死亡、計画的犯行の疑いも
ABEMA TIMES
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サウジアラビア・パキスタン・トルコが共同防衛協定に署名
ABEMA TIMES
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去年のLA大規模移民摘発でICEが撮影したボディーカメラ映像が初公開
ABEMA TIMES
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インスタ運営のメタ社に5億ドル超の支払い命令、子どもの精神的被害めぐり
ABEMA TIMES
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韓国サッカー協会が外国人審判員に性的接待をしていた疑い
日テレNEWS NNN
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タイで14歳の中学生が学校で銃を乱射し、教職員ら7人が死亡
教職員5人を含む少なくとも7人が死亡し、23人が負傷したとみられる
中央日報
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米上院が対ロシア制裁法案を可決、日本は適用除外の可能性
FNNプライムオンライン
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東方神起・ユンホが「誕生日祝い」に本音「少し負担に感じる」
「上辺だけでやりたくない」と真心を込めすぎて声が枯れると明かした
スポーツソウル日本版
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
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韓国で熱中症のホームレス男性を警察が保護し、30年ぶりに家族と再会させる
サーチコリアニュース
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FIFAインファンティーノ会長に愛人疑惑、UEFA公金で退職金支払いか
UEFA事務局長時代に元部下女性へ数十万ポンドの退職金を支払ったとされ
FOOTBALL ZONE
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立秋の韓国で119年ぶりの記録的猛暑、ソウルも40度を超える
熱中症患者は2665人・死者23人に達し、家畜や農作物の被害も急増している
中央日報
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ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
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熊本地震を機に専門家が指摘する、韓国の耐震化率と備えの課題
韓国の民間建築物の耐震確保率は18%にとどまり脆弱性が高いとされる
サーチコリアニュース
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米上院がロシア制裁法案を可決、原油購入上位5カ国に高関税を課す方針
ロシア産原油・天然ガスの購入量が多い上位5カ国からの全輸入品に
共同通信
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韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
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韓国で高齢者と若者の貧困が同時進行、政府は難しい政策選択を迫られる
65歳以上の地下鉄無料乗車が論争を呼ぶ背景には高齢者貧困率39.7％がある
現代ビジネス
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実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
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米軍の兵器枯渇でイラン戦争の継続が困難になりつつある
日刊ゲンダイDIGITAL
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ロシアで北朝鮮軍とされる兵士が訓練する映像が公開、突撃作戦への投入も
ゼレンスキー氏は北朝鮮兵約3万人の追加受け入れ計画に言及している
デイリーNKジャパン