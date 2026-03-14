「ながら運転」による重傷・死亡事故は過去最多を更新 ２０２４年３月１１日、滋賀・野洲市で小学生の男の子がトラックにはねられる事故がありました。男の子は一命をとりとめたものの今も意識は戻っておらず、生涯介護が必要な障がいを負うことに。 【写真を見る】航平くんが事故前に書いた「紙芝居」そこに書かれていたある“言葉” 事故の原因は、ドライバーの「ながら運転」。「ながら運転」による重傷・死亡事故