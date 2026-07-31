大学生
『大学生』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
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高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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合格がピークに「受験の成功体験」を社会人になっても引きずる東大卒の盲点
合格をゴールと錯覚し燃え尽きる点や専門性を持たない点が主な特徴とされる
みんかぶマガジン
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「役員不要で楽」の甘い言葉に乗った大家が管理費100万円超の値上げを経験
管理会社が工事を自社受注する「アテミツ」で高額費用が通る構造があるという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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韓国の若い世代が選挙不正を疑い、中国関与を訴えてデモに立ち上がる
日刊SPA!
2026年8月6日
2026年8月5日
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育休中にデイトレで億り人、2児の母が元手240万円から資産5億円を達成
FRIDAYデジタル
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児童手当の所得制限は2024年10月に撤廃、残業代増加で止まることはない
残業代が増えても所得制限がなくなったため給付ゼロにはならない
ファイナンシャルフィールド
2026年8月4日
2026年8月3日
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集団暴行「主犯格」無期懲役求刑
TBS NEWS DIG
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強盗致死罪の少年に無期懲役求刑、北海道江別市で集団暴行し死亡させる
特定少年の川口侑斗被告（19）に対し、検察側は無期懲役を求刑した
共同通信
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奈良市で女性2人の遺体が見つかった事件 身元不明だった遺体は大学生の娘
三重テレビNEWS
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レッドソックス15連勝を導く代行監督、父から学んだ「選手が中心」の信念
父ジム・トレーシー氏から学んだ「選手が中心」の哲学が指揮の礎にあるという
スポニチアネックス
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脳内科医が勧める、お金をかけずに睡眠の質を高める日中の習慣
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
プレジデントオンライン
2026年8月2日
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天皇杯予選でギラヴァンツ北九州の選手が首絞め行為によりレッドカード退場
北九州FW永井龍が福岡大学選手の首を締める行為でレッドカードを受けた
FOOTBALL ZONE
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「なんで人殺してんだ」江別暴行死の主犯格、怒られた後にパチンコ
川口侑斗被告は7月31日の被告人質問で、暴行の発端や金品の使途を証言した
STVニュース北海道
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韓国メディアが日本U-21メンバー発表を歓迎、主力2人の不在に安堵
韓国メディアは佐藤龍之介と山本天翔の不参加を「天の助け」と歓迎した
サッカーダイジェストWeb