裁判
裁判所が、権利・理非に関する争いを、法の適用によって解決すること。また、その過程。
2026年8月8日
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元ジャングルポケット斉藤被告、同意の有無をめぐり公判が大詰めへ
NEWSポストセブン
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パキスタン、警察隊が千人殺害か パキスタン人権委員会が調査を要求
共同通信
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斉藤慎二被告の公判中、妻・瀬戸サオリの日常SNS投稿に批判の声が相次ぐ
日刊ゲンダイDIGITAL
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インスタ運営のメタ社に5億ドル超の支払い命令、子どもの精神的被害めぐり
ABEMA TIMES
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メタに900億円 子どものSNS巡り
TBS NEWS DIG
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江別で大学生暴行死 被害者父親が意見陳述「人間として最悪のクズ野郎だ」
STVニュース北海道
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江別で大学生暴行死 主犯格とされる男、出廷から「わずか4分」で退廷の一幕
暴行を手動したとされる被告は、共犯者の裁判での証人尋問で宣誓を拒否する一幕も
NEWSポストセブン
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「子どもに精神的な悪影響」メタ社に約900億円の追加支払い命令
日テレNEWS NNN
2026年8月7日
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法務省が生成AIによる声の無断利用に関する権利侵害の指針を公表
日テレNEWS NNN
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黒木啓司が妻・宮崎麗果にDVか TikTokの意味深動画は接近禁止の妻宛？
離婚協議中の妻へのDVで保護命令が出ていたにもかかわらず複数回連絡したとのこと
NEWSポストセブン
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江別市の大学生集団暴行死事件、男に無期懲役の判決 裁判長が強く非難
札幌地裁は川口侑斗被告を主犯と認定し、求刑どおり無期懲役を言い渡した
FNNプライムオンライン
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「松橋事件」約2300万円の支払いを命じた判決に不服、国が最高裁に上告
共同通信
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当時13歳以下だった少年19人にわいせつな行為、男に懲役15年の判決 岡山県
KSB瀬戸内海放送
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元K-POP練習生ハン・ソヒが熱愛認定から一転否定、再び注目集める
「私の男」と認めたかのような投稿の翌日に「恋人はいない」と否定に転じた
サーチコリアニュース
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斉藤慎二被告の裁判 女性「私の態度を見て同意と受け取っているなら異常」
斉藤被告は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意を一貫して否定
NEWSポストセブン
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岐阜県の山中に女性2人の遺体遺棄か 被告が黙秘、弁護側は無罪を主張
共同通信
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江別市で大学生暴行死 主犯格とされる男に無期懲役判決
主犯格とされる当時18歳の被告に26年8月7日、札幌地裁が無期懲役を言い渡した
STVニュース北海道
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元刑事、斉藤慎二被告の裁判に指摘「嫌と言わなかったから同意とならない」
2023年の刑法改正による「同意」の解釈が厳格化されている点に言及
livedoor ECHOES
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アメリカの人気セクシー女優が「植物状態」に 家族と施設の和解が成立
NEWSポストセブン
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公判で節目迎えた斉藤慎二被告へ…妻の完全沈黙続く SNSに「パパ」文字なし
女性自身