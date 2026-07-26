一人暮らし
『一人暮らし』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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女子大生が隣人の死後に金縛り、壁に手をついて謝り続けていた
好井まさおが語った女子大生の隣人死亡体験談がスタジオを凍りつかせたという
テレ朝POST
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ワイモバイルが単身向け割引を開始、1年限定の注意点とahamo対抗の実力
Mプランは最大2508円、Lプランは3608円まで下がるが1年限定の割引であり
ケータイ Watch
2026年8月4日
2026年8月2日
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ドコモユーザーでも損する場合も、ドコモでんき切替えの損得を解説
基本料金が大手電力より月500円高く、電気代が少ない世帯は赤字になるという
livedoor ECHOES
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月5万円の年金で暮らす母が給付金を申請せず受け取れなかった話
2026年度の給付基準額は月5620円だが申請しないと支給されない
ファイナンシャルフィールド
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子のいない84歳叔母の自宅、相見積もりで3千万円高く売れた理由
A社は査定額1億円の物件を7,000万円で買い取ると提示してきたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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相続したアパートの家賃を妹が無断で使い込み、姉に追徴課税が発生
妹が無断で2階を賃貸し家賃を申告せず使い込んでいたとのことで
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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女性三世代が守る甘味処、90歳の看板娘が今朝もあんこを炊く
女性自身
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父が亡くなった後に年金が振り込まれた場合、返金は必要なのか
死亡月分までは未支給年金として請求可能だが、翌月分以降は返金対象となる
ファイナンシャルフィールド
2026年8月1日
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70代の祖母にスマホを貸りた孫 わずか1時間で10万円以上の課金
孫はゲーム内アイテムが無料と思い込み、決済ボタンを何度も押していたという
J-CASTニュース
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貯金2500万円で早期リタイアした63歳男性が物価高で計画崩壊
物価高で月支出が15万円から18万円に膨らみ年金だけでは月6.5万円不足
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月31日
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娘の奨学金返済に毎月3万円を援助する場合、贈与税はかかるのか
毎月3万円を生活費として援助しその都度使うなら贈与税は不要とされる
ファイナンシャルフィールド
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退職金3000万円を手にした55歳元部長が早期リタイアで直面した孤独
退職金3,000万円と預貯金を合わせた6,000万円の資産があっても孤独に悩んだ
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月30日
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65歳以上の単身世帯が増加、貯蓄1000万円で老後は乗り切れるか
65歳以上の単身無職世帯は毎月約3万円の赤字が生じているとされる
ファイナンシャルフィールド
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一人暮らし会社員が平日3食を自炊、朝昼晩の節約レシピを公開
朝・昼・晩合計約550円で、手軽で美味しい節約ご飯を作る様子を紹介している
livedoor ECHOES
2026年7月28日
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日本人義勇兵が語るロシア軍の実態、差別なしも盗難は7回に及ぶ
日本人兵士はスター扱いされた一方、モバイルバッテリーを7回盗まれたという
プレジデントオンライン
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ふるさと納税の申告漏れに気づいたら、更正の請求で税金を取り戻す方法
更正の請求書を税務署に提出すれば住民税の申告を改めて行う必要はない
ファイナンシャルフィールド
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資金があっても断られる高齢者の賃貸問題、国の新制度で解消へ
孤独死リスクや原状回復費用を懸念し、資金があっても入居拒否されるという
ファイナンシャルフィールド