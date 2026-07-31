死亡事故
『死亡事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
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懲役太郎が憤る、売上金を入れに戻った22歳女性の死と会社の説明の変遷
22歳従業員が避難後に売上金を金庫へ入れるため店内へ戻り命を落としたという
livedoor ECHOES
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居眠り運転で死亡事故 男を送検
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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「安全確認の宣言者が誰なのか」イオン熊本の爆発巡り橋下徹氏が言及
テナント幹部が売上金を金庫に入れるよう指示し店内に戻らせたとみられている
J-CASTニュース
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イオンモール熊本の爆発で娘が犠牲 遺族「話をすり替えただけでしょ」
「売上金を金庫に入れてほしい」という上司の言葉で店内に戻ったとされる
KKT熊本県民テレビ
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イオンモール熊本の爆発事故 亡くなったとされるスタッフ巡るデマが相次ぐ
施設に戻った女性スタッフの勤務先をめぐりSNS上でデマが相次いでいるという
J-CASTニュース
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イオンモール爆発で雑貨店の従業員2人死亡「非常時マニュアル」の実態
女性自身
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イオンモール熊本の爆発で娘が死亡 母親「帰れって言ってほしかった」
売り上げを金庫に入れるよう指示され店内に戻ったところ爆発に巻き込まれたという
FNNプライムオンライン
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イオンモール熊本の爆発 従業員2人が死亡したコスメ店の運営会社が声明発表
FNNプライムオンライン
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信号のない横断歩道で小1女児がはねられ死亡 信号機の設置などを警察に要望
東海テレビ
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函館市電にはねられ、車両の下敷きになった80代女性 搬送先で死亡確認
STVニュース北海道
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Google EarthのAI画像生成機能が偽の衛星写真を作れると判明し撤回
架空の災害現場や軍事施設を本物の衛星写真と見紛う形で生成できるとわかり炎上
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月2日
2026年8月1日
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7人死亡のイオンモール熊本の捜索活動を終了「一つの区切りを迎えた」
警察などが新たな被災者はいないと判断し、死者は計36人のまま変わらず
読売新聞オンライン
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爆発事故により7人が死亡したイオンモール熊本 救助活動を終了
共同通信
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2人が死亡した辺野古転覆事故 調査委が挙げた学校側の「3つの義務違反」
事前調査・計画策定・説明の3つの安全配慮義務違反が認定されている
弁護士ドットコム
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石川県でバイクと軽乗用車が衝突する事故 バイクを運転していた男性が死亡
ＭＲＯ北陸放送