後方を走る選手にも優しいEV白バイ東京都は、2025年12月19日にスタイリッシュなデザインを特徴とする「白バイ仕様の国産EVバイク」を公開するセレモニーを開催しました。この新しいEV白バイは、2026年1月2日から3日にかけて行われる「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」にて、1区と10区の先導車両としてデビューします。【画像】超カッコいい！ これが「新型EV白バイ」に跨るつるの剛士さんです！ 画像で見る（30枚以上）