箱根駅伝で史上初となる二度目の3連覇を果たした青山学院大学。立役者は、「シン・山の神」黒田朝日（21）である。【画像】「国指定の難病に苦しめられて…」現役時代の父・将由さんかつて法政大学で黒田の父・黒田将由さん（44）と共に「オレンジエクスプレス」の異名をとった芝浦工大駅伝部の徳本一善監督（46）が、サラブレッドのルーツを明かす。青学大の黒田朝日◆◆◆「箱根の山に朝日が昇る！」超人的スピードで1位に