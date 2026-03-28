各地でお花見シーズンが本格化しています。満開の桜の下、家族や友人と囲むお酒や食事は格別なもの。しかし、華やかな宴の裏で「不動の困りごと1位」をご存じでしょうか。各種調査やSNSでも圧倒的1位に君臨するのが、皮肉にも「トイレ問題」です。人気スポットでは1時間待ちも珍しくなく、楽しいはずの宴が行列の中で耐え忍ぶ時間に……。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、お花見の席で起きてしまった、笑える