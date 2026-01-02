後方を走る選手にも優しいEV白バイ

東京都は、2025年12月19日にスタイリッシュなデザインを特徴とする「白バイ仕様の国産EVバイク」を公開するセレモニーを開催しました。

この新しいEV白バイは、2026年1月2日から3日にかけて行われる「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」にて、1区と10区の先導車両としてデビューします。

これまでも、マラソン大会の先導などでEVバイクが活用される事例はありましたが、それらは海外メーカー製のスクータータイプでした。

国内メーカーが製造したモーターサイクルタイプ（ライダーがまたがる形式の車両）のEV白バイとしては、今回が日本で初めてのケースとなります。

この取り組みは、東京都が推進する環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向けた活動の一環で、都は2035年までに、都内で新たに販売される二輪車を100%非ガソリン化するという高い目標を掲げています。

セレモニーには小池百合子都知事に加え、バイク好きで知られるタレントのつるの剛士さんも登壇しました。実際にEV白バイに跨ったつるのさんは、「僕は1日警察署長とかで（ガソリン車の）白バイに跨ったことがあるんですが、EV白バイはパッと見た感じシルエットがだいぶスマートになった印象ですね。電源も入れてもらいましたが、まったく音もしないですし、なによりカッコいい。

ちょっとウルトラマン感がありますね。やっぱりEVのバイクというと、スクータータイプのイメージが強いですが、EV白バイは本当足付きも良いし、取り回しも良さそうなバイクですね。当然、排気ガスもでないので、箱根駅伝のランナーに対しても優しい先導車といえそうですね。今年の駅伝はまだ別の楽しみがふえましたね」と、その印象を語りました。

また、小池百合子都知事は都の環境政策について「東京都は脱炭素化の“一刻の猶予もないぞ”という危機感のもと、様々取り組んでおりまして、2050年のゼロエミッションに向けて、様々な分野での挑戦を行っております。そして2035年までに新車の販売で100%非ガソリン化が目標ということでございまして、EVバイクをお買い求めになる際の支援なども行っております」と説明。

さらに、「本日、そのバイクの脱炭素化に向けたPRとして、国産EV白バイをご用意いただきました。実はこれまでもこのEV白バイというのはマラソン大会の先導などにも使われておりましたが、その全てが実は海外製でございました。

今回、東京都の脱炭素化に向けた取り組みにご賛同いただいた日本メーカーが製作した車両が初披露したEV白バイになります。PR用として作られたのが今回お披露目をしているこのバイクでございます」と、国産初の意義を強調しました。

最後に、「バイクはエコだし便利だし、なにより風を切るのが楽しいです。年明けの箱根駅伝でも先導車として登場しますので、皆さんに注目いただきたいですよ。それと、皆さんも追いかけられないようにしてください」とコメントしています。

公開されたEV白バイのベース車両は公式には明かされていませんが、車両のシルエットやディテールなどから、ホンダが2025年9月に欧州で発表した新型電動モデル「WN7」が元になっていると見られています。

ホンダ初のFUN領域向け電動ネイキッドモデルとなるWN7は、600ccクラスの内燃機関（ICE）と同等の出力を持ちながら、1000ccクラスのICEに匹敵する強力なトルク性能を発揮するとされます。

車体構造においては、通常のバイクで採用されるフレームが存在せず、車体の中心に配置したアルミ製バッテリーケースを骨格の一部とする構造を採用。車体と前方のステアリングを保持するヘッドパイプと、車体の後方を保持するピボットブラケットは、同様に車体中央に配置されたパワーユニットに直接締結されています。

デザインにおいては「機能を研ぎ澄まし、本質を表現すること」を目指し、ライダーが触れるボディ部分はシームレスで滑らかな表面としながらも、独創的で力強いシルエットを実現しています。

現在の白バイの主力である「CB1300」や新型「NT1100」といったガソリンクルマと比較して、アイドリングが不要で発進加速に優れる電動モデルは、ストップ&ゴーを繰り返すことが多い白バイの任務特性に非常に適しています。

駅伝のみならず、今後、新しい白バイがどのように活用されていくのか注目が集まります。