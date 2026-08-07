トレンド
『トレンド』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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何気ないやり取りきっかけで…うっかり電話番号流出 慰謝料いくらかかる？
悪意がなくても過失によるプライバシー侵害として損害賠償責任を負いうる
まいどなニュース
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鬼木監督が明かす鹿島の練習法、猛暑でも足がつらない理由とは
横浜FM選手が後半に相次いで足をつる中、鹿島はATに2点を奪い大逆転した
FOOTBALL ZONE
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「ウマ娘」ナリタブライアン役の声優・衣川里佳 結婚を発表
直筆の文書を公開し、お相手は「気ままな私を全力でサポートしてくれる方」とのこと
スポニチアネックス
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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映画「ちいかわ」に「名探偵コナン」超え期待も 興収100億円突破狙える？
週刊女性PRIME
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櫻井翔ら5人、それぞれのファンクラブ出揃う 株式会社嵐の公式Xが報告
オリコンニュース
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「出没！アド街ック天国」が山田五郎さん最後の出演回を放送へ
7月14日に死去した、山田五郎さんの最後の出演回となるとのこと
オリコンニュース
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VIVANTで「生成AI」のシーン登場
TBS NEWS DIG
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総額120万円で「豊胸手術」した男性を直撃「ゲイでも性同一性障害でも…」
日刊SPA!
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古見えするアイシャドウの特徴
michill
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「豚肉団子」から始まったコビトカバの食べ物ネーミングが世界に広がる
「豚肉団子」に続き「チャーシュー」「豚肉サラダ」と豚肉料理名が続き
FNNプライムオンライン
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
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グラドル・ちとせよしの インスタグラムでの投稿に衝撃「こらあかんで」
日刊スポーツ
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オーディションフィーバー終了か…timelesz新曲の売上で見えた「陰り」
発売初日に約33万枚を売り上げたが前作のハーフミリオンには届かなかったとのこと
東スポWEB
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文化放送のラジオ番組「相葉雅紀のレコメン！リミックス」9月末で終了へ
オリコンニュース
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日曜劇場「VIVANT」第12話 別班司令の櫻井は…YouTuberが独自考察
別班司令・櫻井里美は乃木の母・明美ではなく「叔母」説をトケル氏が提唱
livedoor ECHOES