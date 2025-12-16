【前後編の後編／前編を読む】駅でひと目惚れ、スピード結婚したはずが…40歳夫が「おかしくなった」始まりは妻の複雑な父娘関係偶然の出会いによって中本翔一郎さん（40歳・仮名＝以下同）が一目ぼれしたのは、27歳の時。3歳年上の美緒さんと、交際からわずか半年で婚姻届けを提出した。幼い時に両親が離婚し父と暮らしていた美緒さんは、中学校に上がる頃に、若い「新しいお母さん」が家にやってきて、反発を覚えたという。「