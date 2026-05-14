PIO探偵事務所（大阪市天王寺区）が、「マッチングアプリ・SNSの普及による不倫の境界線」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。【画像】やば…結婚後にマチアプ・SNSで“出会った”既婚者たちの割合（図解：7枚）マッチングアプリ・SNSで異性とメッセージ…不倫になる？調査は4月23〜24日、調査回答時に30〜60代の既婚男女と回答したモニターを対象にインターネットリサーチで実施。1004人から有効回答を得ています