10年の妊活の末、授かったのは他人の子「托卵」という言葉をご存じだろうか。もともとは、カッコウなどの鳥が自分の卵を他の巣に産み、別の親に育てさせる習性を指す言葉だ。そこから転じて、“愛する相手の子を宿し、経済力のある夫のもとで育てる”という文脈で語られてきた。しかし、今回、話を聞いた女性はその枠から外れた理由で子供を授かっていた。先日、第１子を出産し、幸福なムードで溢れているはずの長谷麗子さん（37歳