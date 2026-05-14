既婚男性が妻以外の女性とハグしている場面を目撃してしまったという女性。後日、女性は既婚男性の妻から「何か知っていることがあれば教えてほしい」と問われたため、見たままを伝えたといいます。しかし、女性はその後、その既婚男性や周囲の男性たちから逆に責められたという体験談が、SNSで注目を集めました。女性は、これまで仲が良かった既婚男性たちの集まりに呼ばれなくなったといい、「これって私が悪いんでしょうか」と