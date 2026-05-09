カップルインフルエンサー「お笑い芸人の彼女」の元メンバーで、お笑い芸人のマック(29)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。元彼女がSNS上で公表した自身の浮気が事実であることを認め、謝罪した。 【写真】確かにイケメン複数人との不貞行為を認めたフィリピン出身のマック 「お笑い芸人の彼女」とは、お笑いコンビ・サンカラーニのマックと、さいとうさん(一般人)から成るカップル。主にTikTo