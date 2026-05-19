【前後編の前編／後編を読む】父の棺の前で母の不貞の真相を知り「最低な血」を自覚。既婚女性ばかり求める42歳男性の孤独ファザコン気味の若い女性が、父親のようなタイプの男性と不倫関係を結ぶというのはよくある話だ。保護されたい欲求と、庇護したい欲求が結びつくのだろう。男性の場合はどうなのだろう。息子は内面的に“父親殺し”を経て大人になっていくと言われてきた。そうしなければ、父を越える男になれないからだ