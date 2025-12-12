カーリング男子日本代表は12日、オリンピック世界最終予選で残り1枠となった出場権をかけて、中国と対戦しました。試合は終盤まで拮抗した展開となりましたが、最後は力及ばず4-9で敗戦。日本は2大会ぶりのオリンピック出場を逃しました。試合後には涙を流す小泉聡選手。すると小泉選手とともにチームを牽引する最年長の山口剛史選手が近寄り共に涙する一幕もありました。試合後のインタビューで山口選手は、現在の心境を吐露。「