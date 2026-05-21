「おじさんのハーフパンツ論争」が、現在ネット上で激化している。「今年も、東京都庁が“省エネ対策”として軽装での勤務を推進する『東京クールビズ』を4月から開始。ポロシャツやTシャツに加えて、ハーフパンツ（短パン）での勤務も解禁されました。このことをネット番組『ABEMA的ニュースショー』が報じたのですが、街頭インタビューで“おじさんのハーフパンツ”について聞かれた若い女性たちは『不快です』『おじさんのす