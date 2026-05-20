2026年でデビュー20周年を迎えた佐々木希さん。前回は、思い描いていた芸能生活と現実とのギャップに葛藤していた当時について語ってもらったが、今回は、「トイレで一人泣いた」という俳優デビュー時のエピソードや、若くしてブレイクしたからこそ抱えていた迷いや焦りについて伺った。当時の佐々木さんを支えていた原動力とは？20代前半のリアルな心境を振り返る。多忙を極める日々でプチ反抗期にデビューして2年ほどが経った2