ニューストップ > 国内ニュース > 神奈川県警、個人情報を含む捜査書類のコピー766点を紛失 誤って廃棄… 神奈川県警 神奈川県 時事ニュース 神奈川県警、個人情報を含む捜査書類のコピー766点を紛失 誤って廃棄か 2025年11月19日 20時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県警厚木署は19日、署内で保管していた書類の紛失を発表した 交通事故などに関する、個人情報を含む捜査書類のコピー766点とのこと 外部に持ち出された形跡は確認されず、誤って廃棄された可能性が高いという 記事を読む