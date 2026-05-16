先月、東京・上野のビルに強盗に入る目的でバールなどを所持したとして5人が逮捕された事件で、警視庁はリクルート役の22歳の男を新たに逮捕しました。この事件は先月、東京・上野の駐車場で強盗に入る目的でバールや果物ナイフなどを所持し、待機していたとして真田恵介容疑者（46）ら5人が逮捕されたものです。警視庁は、5人のうち少なくとも1人をリクルートしたとみられる住所・職業不詳の中江愛斗容疑者（22）を新たに逮捕しま