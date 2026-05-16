俳優の本郷奏多(35)が韓国・仁川で開催中のポーカーの大会「Gods of Poker Incheon 2026」で優勝したことが16日、分かった。大会公式サイトなどを通じて伝えられた。本郷は参加費220万ウォン(約23万円)の「ターボ・ハイローラー」の部に出場。見事に優勝を果たし、賞金1152万ウォン(約122万円)を獲得した。大会の公式サイトには「チャンピオン」として本郷の写真が掲載された。芸能界では、俳優の田中圭が今月5日、オース