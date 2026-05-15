日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。質疑応答ではバックアップメンバーを選ばないのか？との質問も出た。森保監督は「ここで公式発表はしませんが、選んでということで」と明言。「選手には伝えて準備してもらうということで考えている」と話した。W杯本大会で、日本は1次リー