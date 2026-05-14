横浜地裁（資料写真）横浜市消防局の救急隊が通報を受けて駆け付けた際、現場マンションの玄関扉を破壊したとして、マンションオーナーが市に交換費用など約２８万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１４日、横浜地裁であった。高木勝己裁判長は市の違法性を一部認め、２５万円余りを支払うよう命じた。判決などによると、同市中区にあるマンションの居住者の親族から２０２２年２月、「新型コロナウイルス陽性で自宅療養中の居