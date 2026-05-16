プレミアリーグで好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。現在はリーグ36試合を終えて3位、すでに来季のCL出場を決めている。今季のユナイテッドはルベン・アモリム体制でシーズンをスタートさせ、思うように勝てない時期が続いた。そんな中でクラブはポルトガル人指揮官の解任を決断し、後任にはクラブOBであるマイケル・キャリック氏が就任した。初陣はマンチェスター・シティとのダービーだったが、これを2-0で勝利し