東京都が行っている「無痛分娩」の費用を助成する事業について、開始から半年で都の想定を超える申し込みがあり、支給に遅れが出ていることがわかりました。東京都では去年10月から、出産時の痛みを麻酔で和らげる「無痛分娩」を、都内に住む妊婦が都内の対象の医療機関で行った場合、最大10万円を助成する事業を都道府県で初めて行っています。都は、過去の調査にもとづき半年で9500件ほどの助成金の申請があると見込んでいました