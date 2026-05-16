健康維持に最適な食事の摂り方は何か。医師の森豊さんは「野菜→主食の順で食べると、主食→野菜の順で食べたときと比べて食後の血糖変動が30％も減少する。さらに近年の研究では、野菜と主食の間に摂取することで、より効果が高くなる食材がわかってきた」という――。※本稿は、森豊、松生恒夫『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／zepp1969※写真はイメージです - 写真＝iSt