アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表され、公開31日間で観客動員数774万人、興収114億円を突破した（興行通信社調べ）。国内の歴代興収ランキングは『南極物語』（1983年公開興収110億円）を抜き、40位にランクインしている。【画像】物語の中心人物4人！公開された『コナン』興収100億円突破の記念イラスト新作映画は公開1日目で観客動員数73