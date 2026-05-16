２０１９年に１０万人に１人という難病「脳動静脈奇形（のうどうじょうみゃくきけい）」を発症した俳優の間瀬翔太が、４０歳を迎えたことを報告した。１６日に自身のインスタグラムを更新し「３３歳の時に急に脳出血で倒れて、調べてみたら１０万人に１人の難病。頭を開いて手術をして、今は後遺症と戦う障害者になりました」と回顧。間瀬は２００４年、スカウトされアイドルグループ「ＢＬＩＺＺＡＲＤ（ブリザド）」のメイ