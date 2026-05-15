〈《磐越道バス事故》「挙動がどんどんおかしくなり…」“白バス運転手”若山哲夫容疑者（68）は直近1カ月半で事故5回〉から続く「メディアからの依頼はお断りしていましたが、北越高校に対して思うところがあり、個人的に許せない部分もあるので、取材に応じることにしました。学校はウソを言っています」【衝撃画像】フロントバンパーが大破！ 若山容疑者は代車でも事故を起こしていた意を決した表情で「週刊文春」の取材に