猫の『体内時計』がズレない理由4つ 1.生きるために欠かせないから 猫は犬とは違い、群れをつくらず「単独行動」をする生き物です。そのため、いつ起きて、いつ狩りをするかといった時間の管理が、生きるうえで重要でした。 現代のイエネコは飼い主さんに守られているため、外敵を気にする必要はありません。それでも、この生きるためのスキルは、本能として受け継がれています。 明け方や夕方に決まって活発