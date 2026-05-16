恋愛リアリティー番組、ABEMA「恋愛病院」に出演していた女性陣が次々と謝罪する事態となっている。元自動車整備士の起業家、池田陽花氏（はるか＝30）が13日に、西東京市議の千間泉実氏（いずみ＝33）が16日に次々と謝罪した。発端は13日のYouTubeチャンネル「リハック」での女子メンバー集結会での発言だった。千間氏はロケ内で、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）に対し、積極的にアプローチ。好意を持たれていた石丸氏が10日、