「うちの両親は年金を月40万円もらっている」と聞くと、「かなり多いのでは？」と感じる人も多いのではないでしょうか。また、自分たちの将来について考えたとき、「今の年収なら老後はどれくらいの年金になるのか」「両親と同じくらいもらえるのか」と気になる人もいるでしょう。 本記事では、年金の平均額を確認しながら、月40万円がどのくらいの水準なのかを整理しつつ、年収800万円の会社員とパート年収100万円の