日差しが気になる季節に最適な、ワークマンの「DAYS（デイズ）」ラインから登場したUV対策シリーズをご紹介します。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介シーンに合わせてスタイルを変えられる「シェード付き」スナップボタンで簡単に着脱できるシェードが付属しており、顔周りをぐるりとガードできるのが最大の特徴です。▼レディースUV対策ハット＆顔周りぐるりシェード（1500円）UVカット機能付きで、強い日差しから肌を守るハ